Nel casting attaccante del Milan entra a farne parte anche Alvaro Morata . Interessamento da parte dei rossoneri nel corso degli ultimi giorni, con lo spagnolo che era uscito allo scoperto sui social per annunciare la sua volontà di restare all'Atletico Madrid : un post fatto anche per allontanare le voci di un suo possibile approdo in Arabia . Nella giornata di domani, venerdì 5 luglio, sarà impegnato con la sua Spagna contro la Germania : solo al termine del suo Europeo deciderà se restare in Liga o affrontare una nuova avventura tra le proposte che ha, tra cui anche il Milan . I rossoneri lo considerano un obiettivo di affidabilità e di esperienza sicura : la sua clausola ha un valore di 13 milioni di euro . La sensazione è che non si tratti di una questione economica, ma che la scelta dipenderà solo dalla volontà dell'attaccante spagnolo.

I numeri in stagione

Un nome che torna di moda per il mercato del Milan. Accostato spesso ai rossoneri, Mirabelli dopo una semifinale di Champions League tra Real Madrid e Ateltico lo incontrò in gran segreto in un hotel a Madrid. Gli venne promessa la maglia numero 9, ma non se ne fece più nulla con il Milan che alla fine virò su A. Silva e Kalinic. In questa stagione sono 48 le partite in cui è sceso in campo in tutte le competizioni, realizzando 21 reti e 5 assist. Il capitano della nazionale spagnola ha trovato invece il gol all'esordio, nel 3-0 contro la Croazia di Modric.