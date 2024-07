Lavori in corso sul fronte Alessandro Buongiorno . Nella giornata di mercoledì 3 luglio il Napoli e il Torino hanno raggiunto l'intesa economica per il trasferimento del difensore alla corte di Antonio Conte. Operazione complessiva da 35 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus: nella giornata di oggi si è tenuto un incontro positivo tra l'agente del difensore, il ds Manna e il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis . Il Napoli è vicino a trovare un'intesa anche con Buongiorno, restano da sistemare solamente gli ultimi dettagli

Non è ancora arrivata la fumata bianca, ma l'incontro ha dato delle novità importanti: la chiave per arrivare all'accordo con il difensore potrebbe essere l'inserimento di una clausola di risoluzione valida dopo tre anni . Buongiorno dovrebbe firmare un contratto quinquennale con gli azzurri, diventando uno dei pilastri della nuova squadra di Conte.

Kvara-Napoli, prove di rinnovo

Dopo il blitz in Germania, la dirigenza azzurra continua a lavorare al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Anche oggi, giovedì 4 luglio, il ds Manna ha incontrato l'agente del giocatore: le parti continuano a sondare il terreno per capire quali siano i margini sin da ora per il prolungamento contrattuale del classe 2001 in scadenza nel 2027. A prescindere dai discorsi relativi al rinnovo, Kvara non si muoverà da Napoli avendo un contratto che lo lega agli azzurri per altri tre anni.