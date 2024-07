Intesa di massima tra Inter e Venezia per Tanner Tessmann . Nelle ultime ore si è infatti svolto un incontro nella sede dell’Inter tra la società nerazzurra e il direttore sportivo del Venezia Antonelli per definire i dettagli dell’operazione, che non può però ancora definirsi chiusa .

Anche la Fiorentina pensa al centrocampista

Al momento, è tutto nelle mani del giocatore, come raccontato dallo stesso Antonelli: "Scambio Oristanio-Tessmann? Sono due cose separate. Siamo abbastanza avanti, però c’è da vedere le volontà di Tessmann". Il centrocampista, infatti, non dovrebbe restere nella rosa di Inzaghi in vista della prossima stagione. L’Inter avrebbe intenzione di cederlo in prestito. Inizialmente si era pensato di lasciarlo per una stagione al Venezia, ma lo statunitense non sarebbe convinto di questa opzione. Il classe 2001 vuole fare infatti uno step in più in questa fase della sua carriera. Su di lui, c’è anche l’interesse della Fiorentina.