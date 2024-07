I giallorossi hanno presentato una nuova offerta da 20 milioni di euro bonus compresi per il centrocampista classe 2000. Le parti sono più vicine, ma il Rennes non ha ancora accettato la proposta della Roma

La Roma continua a trattare per portare a Trigoria Enzo Le Fée , centrocampista francese classe 2000. Dopo la prima offerta ufficiale di 15 milioni, i giallorossi hanno effettuato un rilancio a 20 milioni di euro bonus compresi. Le parti si sono avvicinate, ma il Rennes non ha ancora accettato la proposta per il talento che il nuovo responsabile dell’area tecnica Ghisolfi vorrebbe regalare a De Rossi per la prossima stagione.

Le Fée, il centrocampista duttile che piace alla Roma

Cresciuto nel settore giovanile del Lorient, con cui ha debuttato in prima squadra, Le Fée è stato acquistato la scorsa estate dal Rennes per 20 milioni di euro. Nell'ultima stagione il francese, che può giocare in tutti i ruoli a centrocampo, ha disputato 25 partite in Ligue 1, servendo un assist. La Roma vuole portarlo in Italia, ma non è ancora riuscita a chiudere la trattativa.