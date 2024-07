Il classe '99, tornato al Galatasaray dopo il prestito in Premier, ha dato priorità al club bergamasco: proprio oggi, 2 luglio, compie 25 anni e aspetta un accordo con la società turca. L’Atalanta punta a chiudere per un prestito con obbligo a circa 16 miloni, il Gala ne chiede 18-19: serve trovare la squadra ma Zaniolo ha scelto la sua destinazione. La Fiorentina, che puntava da tempo al talento che ha giocato l’ultima stagione all’Aston Villa, è ora in seconda fila

Nicolò Zaniolo ha dato priorità all’Atalanta. L’ex romanista, classe 1999, tornato al Galatasaray dopo il prestito della scorsa stagione all’ Aston Villa, ha scelto la sua destinazione: il club bergamasco vincitore dell'ultima Europa League. Con la Fiorentina , che l’ha a lungo cercato, ora in seconda fila nella corsa al talento che proprio oggi -2 luglio- compie 25 anni. Adesso Zaniolo , che ha saltato l’Europeo con l’Italia per una microfrattura al piede sinistro , aspetta che l’Atalanta trovi un accordo con il Galatasaray su cifre e condizioni . I nerazzurri vorrebbero chiudere per un prestito con obbligo di riscatto, a circa 15,5-16 milioni, mentre il club turco chiede tra i 18 e i 19 milioni . Serve avvicinarsi, ma Zaniolo ha scelto la sua destinazione: l’Atalanta. Con la Fiorentina si tratterebbe di un ritorno visto che, con il club toscano, Zaniolo ha giocato per sei anni nelle giovanili: ma i viola ora sono in seconda fila.

Zaniolo, i numeri degli ultimi anni

Zaniolo ha trascorso l'ultimo anno e mezzo lontano dall'Italia. Dopo l'esperienza con la Roma infatti (suo il gol decisivo nella finale di Conference a Tirana), il giocatore della Nazionale ha giocato sei mesi al Galatasaray, prima di trasferirsi all'Aston Villa in prestito oneroso a 5 milioni con obbligo di riscatto a 38 milioni complessivi tra parte fissa e bonus. Condizioni per esercitare l'obbligo che non sono arrivate dopo i 1363 minuti (e 3 gol) raccolti in stagione. Prestazioni che non hanno convinto del tutto i Villains, ma ora ci sono almeno due squadre italiane pronte a puntare sul suo rilancio. E tra le due, lui ha dato la sua preferenza.