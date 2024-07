Il ds del club azzurro Manna ha incontrato in serata a Milano l’agente del difensore, mai così vicino al Napoli: in giornata anche contatti tra i club, con un’offerta al Torino intorno ai 35 milioni. Si va avanti anche con la definizione del contratto del calciatore. Sempre oggi incontro anche con l’agente di Spinazzola: affare non ancora concluso ma parti vicine

Il Napoli e Alessandro Buongiorno sono più vicini. Anzi, non sono mai stati così vicini come dopo l’incontro che si è tenuto in serata in un ristorante di Milano, tra il ds del Napoli, Giovanni Manna, e l’agente del difensore del Torino, Giuseppe Riso. Un altro segnale che il club del presidente De Laurentiis e del nuovo allenatore Antonio Conte puntano forte su Buongiorno. Ora mai così vicino al trasferimento al Napoli.