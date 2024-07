Si continua a lavorare per l’arrivo di Nicolò Zaniolo all’Atalanta. Il club italiano è infatti al lavoro con il Galatasaray per provare a cercare l’intesa definitiva. L’idea dei nerazzurri sarebbe quella di chiudere con un prestito con obbligo di riscatto a circa 15.5-16 milioni. Il club turco, invece, chiede una cifra tra i 18-19 milioni. Manca ancora l’accordo definitivo, dunque, ma entrambi i club sono al lavoro con contatti continui per trovare la quadra e permettere al giocatore 25enne (compiuti, tra l’altro, ieri 2 luglio), di tornare in Italia. Restano da sistemare anche alcuni dettagli relativi alle percentuali di presenze che faranno scattare l’obbligo di riscatto dell'affare.