Il classe 2001 è sbarcato nella serata a Roma: arriva dall'Hatayspor in un'operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto per un affare complessivo da circa 6 milioni di euro

Volto nuovo in casa Lazio con Fisayo Dele-Bashiru che è sbarcato in Italia. Il classe 2001 è atterrato a Roma poco dopo le 20.30 di oggi 5 luglio, e nelle prossime ore svolgerà le visite mediche con i biancocelesti. Tutto fatto da diversi giorni dopo che Lazio e Hatayspor , squadra che ne detiene il cartellino, hanno trovato l'intesa: operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva da circa 6 milioni di euro .

Dele-Bashiru, quattro ruoli in...uno

La duttilità è una delle caratteristiche principali del nigeriano che, nonostante l'altezza (186 cm), riesce a destreggiarsi tra gli avversari con una certa rapidità. La trequarti la sua zona di campo preferita, ma Dele-Bashiru può agire anche come ala, sulla sinistra e sulla destra, oltre che nel cerchio di centrocampo. Numeri importanti quelli dell'ultima stagione in Turchia: 9 reti e 6 assist per lui. E come la zona di campo sia per lui sostanzialmente solo un'indicazione tattica, lo dimostra anche il fatto che sia da trequartista (suo ruolo naturale), da ala o da centrocampista abbia trovato la via del gol nonostante si trovasse 'fuori posizione'. Cresciuto nel settore giovanile del Manchester City, l'Hatayspor ha fiutato l'affare (numeri alla mano) prendendolo da svincolato l'estate scorsa: ora per lui c'è la Serie A.