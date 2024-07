Calciomercato LIVE: tutte le news e le trattative

Sono tre le soluzioni che la dirigenza nerazzurra sta valutando per correre ai ripari dopo il ko di Buchanan. Alla proprietà dell’Inter sarà proposto un investimento su un giovane, un’operazione in prestito low cost o il profilo di Mario Hermoso, giocatore attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza con l’Atletico Madrid e seguito anche dal Napoli. Il classe 1995 ha già dato disponibilità: in caso di ok da parte del fondo, lo spagnolo potrebbe indossare la maglia dell’Inter la prossima stagione. I piani della dirigenza restano comunque tre

