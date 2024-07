Si parte all’Olimpico contro il Venezia neopromosso, mentre è alla 3^ - ancora a Roma - contro il Milan il primo big match di questa stagione. A chiudere il girone d’andata sarà proprio il derby contro la Roma alla 19^, che sarà anche il primo match del 2025 in programma il 5 gennaio. Tardi anche il derby di ritorno previsto per la 32^, chiusura thrilling con Juventus, Inter alla 36^ e alla 37^

Il derby apre il 2025, finale difficilissimo

Dopo l'avvio da dimenticare della scorsa stagione con le sconfitte a Lecce e in casa contro il Genoa, la Lazio - che ha affidato la sua panchina a Baroni - riparte da una neopromossa: c'è il Venezia all'esordio in campionato che sarà all'Olimpico nel weekend del 18 agosto. Primo big match ancora in casa: alla 3^ c'è il Milan di Fonseca. La data che tutti i tifosi aspettano arriva tardi: il derby di Roma sarà la partita che chiude il girone d'andata, la prima del 2025 nel weekend del 5 gennaio. Tardivo anche il derby di ritorno che i biancocelesti giocheranno, da calendario in casa, nel weekend del 13 aprile alla 32^ giornata. Chiusura davvero complicata con Lazio-Juventus alla 36^ e Inter-Lazio alla 37^ prima dell'ultimo match stagionale che sarà all'Olimpico contro il Lecce alla 38^ nel weekend del 25 maggio.