Il classe 1988 è svincolato dopo l'ultima esperienza con la maglia del Borussia Dortmund. Dopo Como e Roma, anche il club rossoblù sulle tracce del tedesco: profilo che piace per doti tecniche ed esperienza in vista della Champions League

Prima Como e Roma , ora il Bologna . Mats Hummels torna un nome di moda per il mercato della Serie A , e questa volta a mettere gli occhi sul difensore è proprio la squadra di Vincenzo Italiano . Contatti con l'entourage del classe 1988, con il Bologna che sta sondando la possibilità di arrivare al difensore , svincolato dopo l'ultima (ennesima) esperienza al Borussia Dortmund : nemmeno a dirlo, qualità tecniche a parte, si valuta il suo profilo anche per l'esperienza accumulata in carriera in vista del ritorno in Champions League dei rossoblù.

La grande annata di Hummels

Tra i protagonisti della cavalcata che ha portato in finale di Champions League il Borussia Dortmund, Hummels è sceso in campo in 40 occasioni tra tutte le competizioni. Quattro i gol totali, uno decisivo in semfinale contro il PSG. Due le avventure in giallonero per il classe 1988: la prima dal 2008 al 2016, la seconda dal 2019 e che si chiuderà il prossimo 30 giugno. Con il Dortmund due campionati, due coppe di Germania e tre Supercoppe.