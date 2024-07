Il difensore brasiliano al quotidiano spagnolo 'As': "Ho letto che club importanti mi seguono. Ne parlerò con i miei agenti dopo la Coppa America". Sul nuovo allenatore bianconero Thiago Motta: "Ottima scelta. Sarà ben accolto da tutto lo spogliatoio"

Il difensore della Juventus Gleison Bremer è negli Stati Uniti, in attesa di giocare i quarti di finale di Copa America con la maglia del Brasile contro l'Uruguay. Nel ritiro della Selecao ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo spagnolo 'As', parlando anche del suo futuro: "Sono molto concentrato sulla Copa America e lascio la questione ai miei agenti. Certo, ho letto alcune cose e sono felice di sapere che club con così tanta storia mi seguono, ma la verità è che ne parlerò con i miei agenti dopo la Coppa America".

"Thiago Motta ottima scelta per la Juve"

Bremer ha parlato anche del nuovo allenatore dei bianconeri Thiago Motta: "Sarà ben accolto da tutto lo spogliatoio. È un professionista che ha fatto un ottimo lavoro e penso che sia stata un'ottima scelta per il club. Per quanto mi riguarda, farò del mio meglio per aiutarlo ad adattarsi il più presto possibile".



"Alla Juve sono già maturato molto"

Infine un bilancio sulla sua prima stagione con la maglia della Juve: "Sono maturato molto. Quando ho firmato per la Juventus avevo già una buona conoscenza del campionato e anche dell'Italia. A poco a poco stiamo aiutando la Juventus a tornare protagonista e a lottare per grandi obiettivi. Spero vivamente che la prossima stagione sarà di grande gioia per tutti noi, giocatori e tifosi".