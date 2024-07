Inter, primi contatti con Aek Atene per Correa

L'attaccante dell'Inter Joaquin Correa - nell'ultima stagione in prestito in Francia all'Olympique Marsiglia, è un obiettivo di mercato dell'Aek Atene. Il club greco, allenato da Almeyda, ha avviato i primi contatti per assicurarsi l'argentino. Sono attesi possibili sviluppi nei prossimi giorni. Nella scorsa stagione Correa ha giocato 19 partite tra Ligue 1 e coppe, senza reti e assist. La mancata qualificazione alla Champions League del Marsiglia non ha fatto scattare l'obbligo di riscatto dell'attaccante. Correa per il momento è quindi tornato ad essere un giocatore dell'Inter, in attesa di capire se il suo futuro sarà in Grecia o magari altrove.