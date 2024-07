I numeri in stagione

Per il difensore, per il quale si era parlato di possibili offerte dall'Arabia, si profila dunque un futuro ancora a tinte nerazzurre. Sono state 33 le volte in cui l'olandese è sceso in campo nell'ultima stagione tra tutte le competizioni: per lui anche uno (dei quattro gol) con cui l'Inter ha battuto il Lecce alla 26^ giornata. In attesa della semifinale contro l'Inghilterra, il classe 1992 non ha saltato nemmeno un minuto in questo Europeo: come detto, contro la Turchia anche la rete del temporaneo 1-1.