Un nome che torna di moda e che fa gola a tanti. Ci hanno pensato Lazio e il nuovo Marsiglia di Roberto De Zerbi, oltre alla Fiorentina che ora torna alla carica con il Monza per provare a portarlo in viola. Nuovi contatti tra i due club per Andrea Colpani, con la società toscana che, dopo Kean, vuole regalare il pupillo per eccellenza a Raffaele Palladino. Si lavora, sulla base di un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto. Trattativa non semplice, con il Monza che valuta il classe 1999 tra i 18 e i 20 milioni di euro.