Il nome di Alvaro Morata è sul taccuino della dirigenza del Milan con Ibrahimovic che si sta muovendo in prima persona. Non è un problema economico ("appena" 13 milioni di euro la clausola rescissoria) ma tutto ruota attorno alla volontà dell'attaccante. A "El Mundo", nel corso di un'intervista, il centravanti spagnolo ha parlato anche del possibile addio alla nazionale al termine dell'Europeo: "Può darsi, è una possibilità di cui non voglio parlare molto, ma è probabile”. E sulle difficoltà di giocare in Spagna: "Non sono affatto infelice. Ma è vero che in Spagna mi è molto difficile essere felice. Alla fine qualcosa esce sempre fuori da qualche parte. L'altro giorno per aver fatto un gesto ai giornalisti, semplicemente fischiando, un gesto che credevo sarebbe rimasto tra noi, è stato invece ripreso da qualche giornalista. Era solo un semplice gesto, eppure qualcuno ne ha approfittato per criticare, come sempre".

