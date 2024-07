Thiago Motta è pronto ad accogliere Khéphren Thuram . Il rinforzo a centrocampo dei bianconeri è atteso a Torino nella mattinata di oggi : sbarco previsto alle 7.30 circa. L'inizio ufficiale della sua avventura italiana, dopo l'accordo raggiunto con il Nizza nei giorni scorsi: per il classe 2001, fratello dell'attaccante dell'Inter Marcus e figlio di Lilian , iscriverà il proprio nome alla voce 'acquisti' della Juventus. Operazione da 20 milioni di euro più bonus , questi ultimi legati alle prestazioni di squadra e presenze in maglia Juve. Visite mediche e poi firma per il centrocampista .

Le ultime sul futuro di Chiesa

Nessuna novità intanto sul fronte Federico Chiesa. Il futuro del giocatore resta ancora in bilico, ma le idee per lui sembrano essere chiare: Chiesa vuole andare in ritiro e mettersi a disposizione del nuovo allenatore (raggiungerà la Continassa dopo il suo matrimonio, in programma il 20 luglio). Solo a quel punto deciderà se restare con un contratto in scadenza e con la Juventus che non ha mai proposto un rinnovo, o valutare le possibilità che offre il mercato. La sensazione è che il classe 1997 non voglia fare una scelta affrettata.