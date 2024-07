I rossoblù hanno anticipato la concorrenza e verseranno all'Atalanta 10 milioni di euro più bonus per assicurarsi le prestazioni del talento classe 2000. Nell'ultima stagione Cambiaghi ha disputato 37 partite con l'Empoli, realizzando un gol

Cambiaghi ha vissuto l'ultima stagione con la maglia dell'Empoli, contribuendo alla salvezza ottenuta dai toscani nell'ultima giornata. Per lui 37 presenze in Serie A, impreziosite da un gol e cinque assist. La prossima tappa della sua carriera sarà al Bologna, che è vicino a chiudere il terzo colpo in entrata dopo Emil Holm e Juan Miranda.