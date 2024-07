Giornata particolare in casa Borussia Dortmund: Serhou Guirassy, attaccante allo Stoccarda nella passata stagione, era prossimo al passaggio ai gialloneri. A fermare, però, al momento il tutto è stato un problema fisico emerso nel corso delle visite mediche

Situazione da chiarire in casa Borussia Dortmund. I gialloneri, infatti, avevano chiuso l’acquisto di Serhou Guirassy, attaccante dallo Stoccarda che era prossimo ad arrivare al Dortmund dopo la grande stagione in Bundesliga conclusa a quota 28 gol. Nella giornata di oggi, mercoledì 10 luglio, il giocatore 28enne ha svolto le visite mediche dalle quali è però emerso un problema che necessita di ulteriori accertamenti per capirne l’entità.