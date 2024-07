La Roma non molla El Youssef En-Nesyri. Anche oggi, mercoledì 10 luglio, ci sono stati nuovi contatti con il Siviglia per provare a trovare l’accordo. I giallorossi, infatti, al momento spingono per raggiungere prima l'intesa con la squadra spagnola che chiede 20 milioni di euro, ma attenzione al Fenerbahce di Mourinho che resta in forte pressing sull’attaccante. A livello di ingaggio, il club turco offre 6 milioni di euro netti. Come alternativa, qualora non dovesse concretizzarsi l’ipotesi En-Nesyri, la Roma valuta anche Mikautadze, attaccante del Metz, che però al momento non convince fino in fondo.