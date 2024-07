Calafiori, si cerca intesa finale Bologna-Arsenal

Le due società al lavoro per limare le ultime differenze economiche per il trasferimento del difensore. 50 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita la richiesta dei rossoblù, 40 milioni più bonus senza percentuale sulla futura rivendita invece l'attuale offerta dei Gunners

Il difensore della nazionale italiana Riccardo Calafiori si avvicina all'Arsenal. Si sta cercando l'intesa tra il club inglese e il Bologna per il trasferimento in Premier League. La richiesta è di 50 milioni, oltre a una percentuale sulla futura rivendita. L'offerta dei Gunners attuale invece è di 40 milioni più 10 circa di bonus senza la percentuale sulla futura rivendita. Da ricordare inoltre che il Basilea - che la scorsa estate ha ceduto Calafiori al Bologna per 4 milioni - possiede il 50% sulla rivendita del difensore.

Al Bologna piace Diomandé del Lione

Il Bologna - con Calafiori in uscita - è interessato a Sinaly Diomandé del Lione. Il difensore classe 2001 ivoriano ha già giocato 72 partite in Ligue 1 e 10 con la maglia della nazionale. Può ricoprire sia il ruolo di centrale, sia quello di esterno destro.