Giovani talenti e campioni esperti: è con questo connubio che la Spagna giocherà per il titolo di Campioni d'Europa contro l'Inghilterra. I ragazzi di de La Fuente hanno dimostrato di essere la squadra più in forma di questo Euro 2024. Tra i veterani delle Furie Rosse ci sono sicuramente Morata, Carvajal e Rodri. È di quest'ultimo che parla il terzino del Real Madrid in un'intervista rilasciata a Tiempo de Juego, affermando come gli dica ogni giorno di venire al Real: "Gli dico di lasciare Manchester, che lì non c'è il sole e che a Madrid abbiamo bisogno di lui. Risponde sempre che ha un contratto, ma per noi sarebbe perfetto".