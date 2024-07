La squadra di Fabregas è vicina alla chiusura dell'operazione di mercato per il centrocampista classe 2000. Settimana prossima, viaggio in Spagna della dirigenza del Como per trovare l'intesa definitiva

Continua l'ambizioso mercato del Como neopromosso. La squadra di Fabregas, dopo aver già accolto Belotti e Dossena (oltre a essere molto vicina al sì definitivo di Varane), è pronta a chiudere anche per Rodri Sanchez del Betis. Per il giocatore, che il club spagnolo continua a valutare per una cifra vicina ai 6 milioni di euro, le parti sono più vicine alla chiusura dell'affare. Ad agevolare il tutto potrebbe anche essere il viaggio che la dirigenza del Como ha in programma con destinazione Spagna: sarà quella l'occasione giusta per fare il punto della situazione con il Betis e arrivare a un'intesa che sembra essere sempre più vicina.