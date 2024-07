Il Como insiste per ottenere il sì di Varane che, dopo essersi svincolato dal Manchester United, potrebbe accettare la proposta della squadra neopromossa in Serie A. Oltre a lui, la squadra di Fabregas è a lavoro anche per Rodri Sanchez del Betis e per il portiere Pau Lopez

Aumenta la fiducia in casa Como per l’arrivo di Raphael Varane . La squadra di Fabregas lavora per il sì definitivo del difensore che, dopo le 3 stagioni trascorse al Manchester United in Inghilterra, potrebbe scegliere la Serie A c ome prossima tappa della sua carriera.

Non solo Varane

Oltre a Varane, in casa Como aumenta la fiducia anche per Rodri Sanchez del Betis. Giocatore che può essere schierato sia come trequartista che come esterno. Nella sua ultima stagione al Betis, Rodri ha messo a segno 3 gol e fornito 2 assist in tutte le competizioni. Per quel che riguarda Pau Lopez, invece, si aspetta il via libero definitivo da parte del Marsiglia. Discorso diverso, invece, per Sucic, centrocampista classe 2003, in quanto al momento il Como ritiene alte le richieste della Dinamo Zagabria.