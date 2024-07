Dopo otto stagioni finirà la lunga storia tra Ciro Immobile e la Lazio: il Besiktas è a Roma (nella giornata di oggi, giovedì 11 luglio) per firma e ufficialità. Per l'attaccante un contratto da 6 milioni di euro per due anni

Il Besiktas è a Roma per la firma di Ciro Immobile. Dopo otto lunghe stagioni - piene di gol e record - è il momento dell'addio tra l'attaccante classe 1990 e la Lazio. Il club turco è infatti arrivato nella capitale - nella giornata di oggi, giovedì 11 luglio - per chiudere definitivamente l'affare di mercato. Immobile firmerà un contratto da 6 milioni di euro per due anni e approderà nella Süper Lig, nella squadra appena passata nelle mani di Giovanni van Bronckhorst.

I suoi numeri

Immobile troverà tanti volti noti del calcio italiano in Turchia, su tutti José Mourinho, che è da poco diventato allenatore del Fenerbahce. L'attaccante lascia la Lazio dopo 207 gol in 340 partite, 201 in Serie A contando anche i centri con Torino e Genoa, ottavo marcatore all time della storia del campionato italiano.