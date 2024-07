Il Milan su Fofana, l'alter ego di Kessie che faceva il fattorino

I rossoneri continuano a guardare in Francia, questa volta a centrocampo con il nome di Fofana in cima alla lista dei desideri. L’obiettivo sarà trovare l’accordo con il 25enne per poi intavolare la trattativa col Monaco

A Milanello si continua a parlare francese, non è più buongiorno ma bonjour e la tradizione potrebbe proseguire ancora. A centrocampo servono supporti e la risposta potrebbe arrivare ancora una volta dalla Francia. Yossouf Fofana è il nuovo obiettivo del Milan . Classe ’99, gioca nel Monaco ed è in scadenza di contratto. Un particolare non da poco, visto che i francesi chiedono non meno di 25 milioni di euro e questo consentirebbe ai rossoneri di avere un margine di trattativa per portarlo sotto la madonnina.

Le sue caratteristiche

Lo schermo davanti la difesa è quello che sa fare meglio, ed è quello soprattutto che è mancato al Milan in una stagione da 69 gol subiti, considerando tutte le competizioni. Giocatore instancabile, forte fisicamente, abile sia nel recuperare palloni che nel giocare in mezzo alle linee. Insomma, l’alter ego di quel Kessie che il Milan ha perso due anni fa e che non è ancora riuscito a sostituire. A differenza dell’ivoriano però, arriverebbe a Milano con l’esperienza di una finale mondiale e di una semifinale a Euro 2024. Una Nazionale conquistata all’età di 23 e in cui sta cercando di ritagliarsi un suo spazio. Con forza. La stessa che mette in campo. E la stessa, soprattutto, che ha usato nel percorso di crescita della sua vita. Dopo tre anni passati a Clairefontaine, l'accademia d’élite che seleziona i migliori talenti francesi, nessuna squadra ha scommesso su di lui. E allora il ritorno a Parigi dove si guadagnava da vivere consegnando le pizze. La prima vera chance gliela dà lo Strasburgo nel 2017 e poi il Monaco 3 anni dopo. Adesso c’è la possibilità di arrivare in Serie A andando ad aggiungere un tassello importante alla sua crescita.