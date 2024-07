Si inserisce anche il Napoli per Mason Greenwood . La squadra azzurra è infatti interessata al giocatore inglese che, nonostante il forte corteggiamento del Marsiglia di De Zerbi, non ha ancora preso una decisione definitiva. Al momento, il giocatore si è preso un paio di giorni (fino a lunedì) per poter decidere sul suo futuro. Il Marsiglia spinge e vanta un accordo già trovato con lo United sulla base di 31.6 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita . L’idea del Napoli, invece, con il ds Manna sarebbe quella di puntare su Greenwood, ma prima bisognerà completare, o quantomeno impostare, una cessione . Con l’inserimento del Napoli, e il Marsiglia che continua a spingere, l'opzione Lazio per Greenwood sta invece perdendo quota .

I numeri di Greenwood

Allo United dal 2018, con 129 partite, 35 gol e 12 assist, il 22enne ha poi salutato in prestito i Red Devils per far tappa in Liga. In Spagna, con la maglia del Getafe, tanta continuità per lui: 36 infatti le partite disputate con 10 gol e da 6 assist.