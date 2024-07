Su Nikola Milenkovic c'è l'interesse della Premier League. Il Nottingham in particolar modo ha puntato il mirino sul difensore serbo che dal 2017 indossa la maglia della Fiorentina. Contatti nelle ultime ore, per una trattativa che di fatto è iniziata ma per la quale c'è ancora da lavorare per arrivare a un'intesa. Resta però l'interesse concreto da parte del club inglese, alla ricerca di un forte difensore in vista della prossima stagione. Quella conclusa lo scorso maggio è stata la settima in viola per il classe 1997: 50 le partite per lui tra tutte le competizioni con zero gol all'attivo e due assist. Protagonista anche in nazionale dove con la sua Serbia ha disputato Euro24 scendendo in campo nelle tre partite del girone, prima dell'eliminazione.