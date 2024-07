I rossoneri hanno l'ok del difensore serbo, ma la distanza con il Salisburgo è ancora ampia. Il Milan si è spinto fino a 20 milioni, dieci in più è la richiesta del club austriaco: si lavora per raggiungere un accordo

Dopo i contatti fatti registrare lo scorso 11 luglio con l'entourage del giocatore, il Milan e Strahinja Pavlovic sono un pò più vicini. Bozza d'intesa tra il club e il classe 2001 del Salisburgo , ma manca ancora l'accordo tra le società . I rossoneri si sono spinti fino a 20 milioni di euro , mentre gli austriaci chiedono una cifra vicina ai 30 milioni di euro . Si continua a lavorare per arrivare a un'intesa definitiva, con il Milan impegnato anche sul fronte attaccante (oltre a Morata si entra nel vivo per Fullkrug ) e centrocampista .

I numeri di Pavlovic nell'ultima stagione

Difensore centrale classe 2001, Pavlovic nelle ultime settimane è stato impegnato con la Serbia negli Europei in Germania: l'avventura della sua nazionale è terminata ai gironi con l'ultimo posto nel gruppo C alle spalle di Inghilterra, Danimarca e Slovenia. Nell'ultima stagione è stato uno dei protagonisti più importanti dell'RB Salisburgo, con cui è sceso in campo in 37 occasioni e ha realizzato 4 gol e 3 assist tra campionato, coppa nazionale e Champions League.