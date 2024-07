Dopo i contatti dei giorni scorsi che si sono intensificati con il passare delle ore, Nikola Milenkovic è sempre più vicino al Nottingham. Il difensore serbo, reduce da Euro24 con la sua nazionale, è pronto a volare in Inghilterra: avvocati al lavoro tra le parti e giornata di martedì che sarà quella utile per la chiusura dell'affare, sempre più vicina. Quella conclusa lo scorso maggio è stata la settima in viola per il classe 1997: 50 le partite per lui tra tutte le competizioni con zero gol all'attivo e due assist. Operazione ai dettagli da 12 milioni di euro più bonus.