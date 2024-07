Mbappé-mania . A Madrid sale l’attesa per la presentazione ufficiale dell’ultimo grande colpo dei 'blancos'. Santiago Bernabeu , oggi, ore 12.00. Ultima tappa di un inseguimento durato sette lunghi anni . Anche per questo, negli ultimi giorni, la febbre Mbappé è diventata praticamente incontrollabile . Giovedì si è aperta ufficialmente la vendita delle maglie del nuovo 9 del Madrid , maglie che - nel giro di poche ore - sono diventate introvabili sia in città sia online . Per ricevere il kit ufficiale del francese è necessaria un'attesa fino a sei settimane.

Centomila richieste al club

Da chi è accorso negli store per comprare la maglia, a chi ha passato ore in coda online per trovare un biglietto ed entrare al Bernabéu nella giornata di oggi. Il piano del club prevedeva una prima fase di prelazione per i soci - che potevano garantirsi in anticipo l’entrata (gratuita) allo stadio. Centomila richieste, troppe visti gli ottantamila posti disponibili. E conseguente rivendita dei biglietti - a prezzi non proprio accessibili - da parte dei fortunati che sono riusciti a garantirsi l’accesso. Un entusiasmo travolgente come quello di 15 anni fa, quando a Madrid cominciò il regno di Cristiano Ronaldo e ottantamila persone lo accolsero sotto il sole lungo il Paseo de la Castellana, in una caldissima giornata di luglio. La delusione per l’Europeo va messa da parte in fretta, Mbappé è atteso alla sua prima giornata da galactico. Il nuovo Bernabéu, alla prima presentazione ufficiale dopo l’inaugurazione del nuovo impianto, vestito a festa per il suo numero nove. Mbappé-mania alle stelle, ancora una volta il Madrid si porta a casa il più forte di tutti ed è pronto ad accoglierlo in grande stile.