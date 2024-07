Il presidente del Real Madrid annuncia con orgoglio il suo ultimo grande colpo: "Questo stadio continuerà ad avere i migliori: non abbiamo altra opzione che continuare ad alimentare il mito”. Poi rivolto a Mbappé: “Grazie per aver fatto sforzi che non vengono immaginati da tutti per poter vestire la nostra maglia. Hai realizzato il tuo sogno di bambino perché non ti sei mai arreso”

È stato il grande giorno di Kylian Mbappé presentato al Bernabeu, ma in un certo senso anche del presidente Florentino Perez , il regista dell’ultimo – l’ennesimo nella sua storia personale – “ galactico ” portato al Real Madrid. “Grazie per essere qui in una giornata così speciale , ogni volta che accogliamo un grande giocatore viviamo un momento di grande speranza”, le sue prime parole di introduzione all’annuncio più atteso, con gli 85mila del Bernabeu in fibrillazione. “ Questo club appartiene al cuore della gente , è il più ammirato e amato del mondo. In questi 122 anni è stata una storia di amore verso i nostri colori e sono sempre stati prioritari i nostri valori . I giocatori del passato hanno creato il mito del Real Madrid”, ha proseguito. "Miglioriamo la rosa per voi, con i migliori giocatori" , ha continuato rivolgendosi ai tifosi. "l'ultima Champions League ha ulteriormente aumentato il valore storico, ma al Real Madrid non abbiamo altra opzione che non sia quella di continuare ad alimentare il mito . Questo stadio continuerà ad avere i migliori al mondo".

"Grazie per gli sforzi che hai fatto"

Poi, il momento più atteso, quello del benvenuto a Mbappé, presentato come un “madridista fin da bambino”: "Caro Kylian, benvenuto nella tua nuova casa: siamo felici che tu abbia realizzato il tuo sogno. Ti sei innamorato del Real da bambino, sei stato in questo stadio quando avevi 13 anni e già allora vedevamo i tuoi occhi brillare di emozione quando guardavi questo stadio. So che non ti dimenticherai mai quel giorno di dicembre 2012 quando Zidane ti ha invitato per farti conoscere il mondo Real. L'amore che provi per questo club ti ha dato la forza per superare gli ostacoli e arrivare qui come nuovo giocatore del Real Madrid. Qui accadono cose che sono difficili da spiegare, si tratta della magia del Bernabeu. Questa tifoseria sarà sempre con te fino alla fine. Hai realizzato il tuo sogno perché non ti sei mai arreso. Caro Kylian, grazie per aver fatto sforzi che non vengono immaginati da tutti per poter vestire la nostra maglia”. Mbappé, che ha firmato con il Real Madrid un quinquennale da 15 milioni netti a stagione più un bonus di 100 milioni alla firma arrivando a zero dal Psg, ha poi confermato la sua passione per il Real nata in tenera età.