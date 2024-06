Essere un Galactico non è solo una questione di milioni spesi per il cartellino (e infatti Mbappé è arrivato da svincolato) e nemmeno per gli stipendi a tanti zeri. Un Galactico è uno status symbol, è l'essere il migliore tra i migliori. È la collezione privata di Florentino Perez iniziata nel 2000 con Figo e che continua ancora oggi

COME GIOCHERÀ IL REAL DI ANCELOTTI CON MBAPPÉ