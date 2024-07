" Koopmeiners è un giocatore fondamentale per l' Atalanta e non è mai stata prevista nei programmi della società la sua cessione ". L'amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi , intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Godfrey, ha dichiarato che il centrocampista olandese non è sul mercato e non verrà ceduto.

Godfrey: "Non vediamo l'ora di giocare la Supercoppa"

Giornata di presentazione, invece, per Ben Godfrey. Il difensore centrale inglese, arrivato dall'Everton, è intervenuto in conferenza stampa: "Appena ho saputo dell'interesse dell'Atalanta non ho avuto dubbi sulla mia destinazione. Credo che lo stile di Gasperini sia il top, è riuscito a far crescere diversi giocatori ed è proprio quello che sto cercando perché il mio obiettivo è migliorare. Ruolo? Solitamente gioco braccetto di destra della difesa a 3, ma ho piena fiducia nelle scelte del mister". Successivamente Godfrey ha parlato dell'impatto con l'Italia: "Non ho mai visto tanto sole - ha commentato ridendo. È stata una settimana molto piacevole, si lavora duro ma mi sono sentito subbito accolto e parte del gruppo. La Serie A è un campionato molto tosto e le squadre giocano in maniera tattica". Impossibile una battuta sul Real Madrid, primo avversario dei nerazzurri nella nuova stagione: "Non vediamo l'ora di giocare la Supercoppa Europea. Sappiamo che sarà una partita difficile ma l'Atalanta ha meritato di essere qui. Marcare Mbappé? È uno dei test a cui si devono sottoporre i giocatori perché ti aiuta a migliorare".