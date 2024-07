L'Arsenal ancora non ha trovato l'accordo con il Bologna per il trasferimento a Londra di Riccardo Calafiori. La proposta di 40 milioni di euro più bonus non soddisfa la squadra di Saputo, che ne vorrebbe almeno 10 in più. Pertanto il difensore per il momento è a disposizione di Italiano

E' ancora ferma la situazione relativa al trasferimento di Riccardo Calafiori all'Arsenal. Tra il giocatore e il club c 'è l'accordo per 5 anni di contratto, ma le cifre non tornano con il Bologna. La squadra di Saputo vorrebbe almeno 10 milioni di euro in più dei 40 più bonus offerti dai Gunners e quindi, almeno per ora, Calafiori sarà a disposizione di Italiano per il ritiro. Per quanto riguarda i nomi dei possibili sostituti ci sono ancora in ballo Hummels, Bjiol, Rugani e Logan Costa. Intanto il lavoro del Bologna procede spedito con prove di 4-3-3 offensivo e propositivo come chiede Italiano, che visto l'impegno dei suoi ha cancellato, come premio, la seconda seduta di giornata. Dal 22 luglio la squadra si trasferirà a Valles per il ritiro.