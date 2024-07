Lazio, dopo Castrovilli si pensa a Laurienté

Dopo l'arrivo di Castrovilli, non si ferma il mercato in entrata della Lazio. Il club biancoceleste ha messo gli occhi su Armand Laurienté, attaccante francese del Sassuolo. Una trattativa vera e propria tra i club non ancora esiste ma la Lazio sta seriamente pensando all'opportunità di preparare un'offerta da sottoporre al Sassuolo

Continua in maniera piuttosto frenetica il mercato della Lazio in entrata. il club biancoceleste vuole mettere a disposizione di Baroni una rosa con soluzioni diverse e il più possibile competitiva per la stagione che sta per cominciare. Dopo l'arrivo (da svincolato) di Gaetano Castrovilli, la Lazio mostra attenzione nei confronti di Armand Laurienté.



L'esterno del Sassuolo piace particolarmente a Baroni e il club sta valutando l'opportunità di intavolare la trattativa con i neroverdi. Con la maglia del Sassuolo, Laurienté ha disputato ben 65 partite realizzando 12 gol tutti in Serie A. Certamente l'ipotesi di restare nella massima serie è stimolante per l'attaccante francese. Una trattativa vera e propria tra Lazio e Sassuolo non esiste ancora ma nelle prossime ore degli sviluppi in tal senso potrebbero esserci.