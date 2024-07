Da sogno a realtà a volte il passo può essere davvero breve. Ipotizzare un ritorno in Friuli di Alexis Sanchez non è poi impossibile, e l'Udinese ci prova. I bianconeri hanno infatti presentato una proposta concreta al cileno che deve ora decidere quale avventura intraprendere. Sull'ex Inter (4 gol e 5 assist in 33 presenze), svincolato dallo scorso 30 giugno, c'è anche il Lille. Per Sanchez si tratterebbe di un ritorno in bianconero: dal 2008 al 2011 ha indossato la maglia dell'Udinese per un totale di 112 partite, 21 reti e 20 assist. Prima di lasciare la Serie A e volare in Liga, al Barcellona.

leggi anche Il programma delle amichevoli delle 20 di A