Le parole del presidente nerazzurro che ha parlato anche del rinnovo di Lautaro Martinez: "Tutto fatto, aspettiamo solo che torni dalle vacanze per l'annuncio". E sul mercato: "Tre innesti importanti per una squadra già competitiva. Napoli? Con Conte è tra le candidate per lo scudetto"

Il mercato in primo piano tra gli argomenti trattati da Beppe Marotta , presidente dell' Inter . In un'intervista rilasciata a Sky Sport 24 , il numero uno dei nerazzurri ha parlato anche dell'ipotesi Gudmundsson : "Abbiamo già un attacco ricco di qualità , di valori e di numeri. Non è un giocatore che ci interessa al momento , non fa al caso nostro". E sul rinnovo di Lautaro Martinez : "Tutto fatto, abbiamo anche la firma . Vogliamo dare l'ufficialità quando tornerà dalle vacanze, dunque nel giro di una settimana o due ".

"Inter competitiva. Napoli tra le candidate allo scudetto"

Sugli arrivi fin qui in nerazzurro: "Sul mercato abbiamo confermato quasi totalmente l'organico dello scorso anno, inserendo anzitempo pedine come Zielinski, Taremi e Josep Martinez. Squadra competitiva per i nostri obiettivi, con un ottimo allenatore e uno staff dirigenziale e tecnico di altissimo livello. Abbiamo un pubblico straordinario, e con queste basi partiamo per una nuova stagione". E sul prossimo campionato: "Più attori protagonisti ha e meglio è. Conte è un bravo allenatore e metterà tutte le sue capacità a disposizione di una realtà bella come Napoli. Azzurri tra le squadre candidate allo scudetto".