I campioni in carica ripartiranno da Marassi, contro il Genoa. Alla 3^ il primo big match contro l'Atalanta, alla 5^ il derby (come due anni fa) e alla 9^ la Juventus (7 i precedenti in questo turno, bilancio in equilibrio). Febbraio sarà il mese più tosto, l'ultimo turno il 25 maggio 2025 sarà sul campo del Como dopo la sfida da ex alla Lazio

Derby alla 5^ per Inzaghi, febbraio ricco di big match

Sarà a Marassi la prima tappa dell'Inter per difendere il titolo di campione d'Italia. Debutto contro il Genoa per i ragazzi di Inzaghi, come successo tre anni fa dopo lo scudetto di Conte: era anche il debutto per il nuovo allenatore e vinse 4-0, ma si giocava in casa. Prima della sosta per le Nazionali (prevista nel weekend dell'8 settembre), affronteranno poi Lecce e Atalanta a San Siro. Alla 5^ giornata subito il derby col Milan, altri due big match in programma a metà ottobre: prima la trasferta con la Roma, poi la super sfida contro la Juventus alla 9^ giornata: 7 i precedenti derby d'Italia in questo turno, con 2 vittorie per parte e 3 pareggi, tutti arrivati negli ultimi tre incroci. Nella giornata successiva ci sarà l'unico turno infrasettimanale, sul campo dell'Empoli. Il 2024 dei nerazzurri si chiuderà a Cagliari, l'anno nuovo (nonché l'ultima giornata del girone d'andata) si aprirà contro il Bologna. La prima di ritorno sarà sul campo della neopromossa Venezia, mentre dalla 23^ partirà un terribile trittico di partite: il derby di ritorno, seguito dal match interno contro la Fiorentina e poi la trasferta con la Juve. L'ultimo grande ostacolo per Inzaghi sarà la sfida da ex con la Lazio, prima dell'epilogo della stagione a Como.