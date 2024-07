Galliani: "Szczesny sa del nostro interessamento"

L'amministratore delegato del Monza ha fatto il punto sul mercato dal ritiro di Ponte di Legno: "Szczesny è al corrente del nostro interessamento, su Colpani c'è qualche discorso in atto, nulla di concreto". Nella prossima stagione, Galliani spera di ripetere il cammino dello scorso anno: "Firmerei immediatamente, più si alza l'asticella e meglio è, ma non voglio fare pronostici"

Il Monza sta lavorando per preparare al meglio la prossima stagione, la prima con Alessandro Nesta in biancorosso. Gli occhi del nuovo allenatore sono puntati sul campo, mentre Adriano Galliani è concentrato sul mercato in entrata e uscita. " Szczesny è al corrente del nostro interessamento", ha dichiarato l'amministratore delegato del Monza dal ritiro di Ponte di Legno, "con lui non ho parlato, parlo con qualcun altro. Su Colpani c'è qualche discorso in atto, nulla di concreto. Prossima settimana decisiva? Chissà, vediamo. Pedro Pereira lo teniamo, piace a Nesta".

"Firmerei per ripetere il campionato dell'anno scorso"

Galliani ha parlato anche di come Nesta lo abbia sorpreso in queste prime sedute di allenamento: "Pensavo fosse più simile a Palladino invece gioca in modo diverso. Chiede dei nuovi movimenti a centrocampo e spero che i giocatori li imparino entro i primi impegni ufficiali". Sugli obiettivi per la prossima stagione: "Firmerei immediatamente per ripetere il campionato dell'anno scorso. Più si alza l'asticella e meglio è, ma non voglio fare pronostici. Dionisi è stato nella lista dei papabili allenatori, alla fine però abbiamo scelto Nesta".