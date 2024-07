Matias Soulé vuole la Roma . Anche nella giornata di oggi, venerdì 19 luglio, infatti, il giocatore della Juventus ha ribadito al Leicester, l’altra squadra fortemente interessata all’argentino, di voler restare in Serie A . I giallorossi, considerando anche l’accordo trovato con il giocatore e la prima offerta da 26 milioni di euro , sono pronti a salire fino a 30 milioni di euro, bonus compresi. L'offerta potrebbe già arrivare la prossima settimana.

I numeri di Soulé

Con l’esperienza al Frosinone nella passata Serie A, l’argentino ha avuto modo di mettersi in mostra. Per lui, infatti, 36 partite giocate con 11 gol e 3 assist realizzati. In Coppa Italia, invece, sono 3 le presenze senza gol. Nella stagione precedente, con la maglia della Juventus, sono state 15 le partite giocate e una la rete realizzata.