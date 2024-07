Nel mondo di Dallinga, l'uomo giusto per Italiano

Dallinga per Zirkzee. L’attacco del Bologna continuerà a parlare olandese . Joshua ha salutato ormai da qualche giorno direzione Inghilterra, Sartori ha scelto di pescare in Ligue 1 per sostituirlo. Il nome del calciatore individuato per rinforzare l’attacco del Bologna formato Champions è Thijs Dallinga. Classe 2000, alto 190 cm ma l’immagine dell’attaccante moderno : molto bravo tecnicamente e una struttura fisica importante che gli permette di fare la differenza in area di rigore.

Numeri e curiosità

Perfetto per il gioco di Vincenzo Italiano, che chiede un nove capace di lavorare anche con la squadra. Per Dallinga l’Italia è un’occasione, che suona anche da riconferma. Nelle ultime tre stagioni è sempre andato in doppia cifra: l’exploit con il Rotterdam in Olanda, addirittura 32 gol in 37 partite, prima del passaggio in Francia. 12 gol nel 2022/2023 e 19, invece, l’anno scorso, sempre con il Tolosa, con cui ha vinto anche la Coppa di Francia ed è stato protagonista con quattro gol in Europa League. Ora è pronto per la Champions con il Bologna: confermarsi vorrebbe dire fare il definitivo salto nella sua carriera. Sartori ha scelto di puntare su di lui con un investimento da quasi 20 milioni e già questo non può essere un caso…