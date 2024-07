Il nuovo acquisto del Milan e il terzino sinistro, entrambi reduci dall'Europeo, sono in vacanza in Costa Smeralda. In attesa di unirsi agli ordini di Fonseca in ritiro, i due, che nel 2017 si sono sfiorati a Madrid con Theo in arrivo e Morata in partenza, stanno affinando l'intesa fuori dal campo a colpi di padel in Sardegna. Lo spagnolo ha firmato un contratto di quattro anni con opzione per il quinto: indosserà la maglia numero 7

