Oggi il Milan si è allenato per quasi tre ore tra tattica e tanto lavoro fisico in palestra. I rossoneri sono concentrati sul campo ma anche sul mercato per completare la rosa. Sarà una settimana indicativa per Pavlovic e anche per Samardzic, visto che è previsto un appuntamento con il papà del giocatore. Giovedì la partenza del Milan verso gli Stati Uniti. Le ultime news dal nostro inviato a Milanello Peppe Di Stefano

