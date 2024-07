Il Milan cerca un difensore ( Pavlovic in cima alla lista) ma deve guardarsi dal non perdere Malick Thiaw . Sul giocatore tedesco infatti potrebbe registrarsi un ritorno di fiamma da parte del Newcastle . In quel di Casa Milan non è ancora arrivata nessuna offerta ufficiale , ma i bianconeri hanno informato il club di essere interessati al classe 2001, a maggior ragione ora che gli inglesi hanno un nuovo direttore sportivo (Paul Mitchell).

Thiaw, i numeri in stagione

Non una stagione particolarmente fortunata per Thiaw, alle prese con diversi problemi fisici. Quello più grave al bicipite femorale, che lo ha costretto lontano dal campo da dicembre a febbraio. Per lui un totale di 30 partite tra tutte le competizioni: 21 in Serie A, 5 in Champions League e 4 in Europa League.