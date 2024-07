Giuntoli era stato chiaro nel giorno della presentazione di Thiago Motta: "Ancora un rinforzo per reparto, almeno". Detto fatto, e così i bianconeri si muovono per Jean-Clair Todibo, classe 1999 del Nizza (club dal quale è già arrivato anche Khéphren Thuram). La dirigenza della Juventus lavora per un prestito, ma non scarta la possibilità di strappare un accordo con i francesi per un diritto di riscatto. Dunque accantonando, almeno per il momento, l'obbligo. Reduce da 33 presenze totali nell'ultima stagione tra Ligue 1 e Coppa di Francia, Todibo ha appena concluso la sua quarta stagione in maglia Nizza. Per lui anche un passato poco fortunato con Barcellona e Schalke 04.