Potrebbe chiudersi quest’estate il rapporto tra Berat Djimsiti e l’Atalanta. Ci sono infatti dei contatti in corso tra il club italiano e l’Al-Rayyan. All’Atalanta dal 2016 (con un’esperienza all’Avellino nella stagione 2017-18), Djimsiti vanta ben 240 con la maglia dei nerazzurri caratterizzate da 8 gol e 8 assist per un totale di 18.873 minuti giocati. Nel corso di questa stagione, invece, per lui 54 partite in tutte le competizioni con 1 gol e 1 assist.