Arsenal e Bologna sono pronti a firmare l'accordo per il trasferimento del difensore italiano in Inghilterra. Calafiori, dunque, si prepara a lasciare il Bologna dopo solo un anno dal suo arrivo

Manca sempre meno per il passaggio di Riccardo Calafiori all’Arsenal. I due club, infatti, sono pronti a firmare nelle prossime ore l'accordo per il trasferimento del difensore italiano in Inghilterra. I legali delle due squadre e del giocatore sono pronti per le ultime verifiche dei documenti e poi chiudere definitivamente il discorso sulla base di un accordo da 50 milioni di euro.