Alla Lazio piace Djukanovic dell'Hammarby che però al momento non è una priorità per il club biancoceleste. Sul giocatore c'è anche la Stella Rossa che ha formulato un'offerta di 3,5 milioni di euro. Il giocatore è in rottura con il suo club, tanto che nell’ultima partita è rimasto per 90 minuti in panchina.