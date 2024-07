La Roma spinge per Matias Soulé. Continuano infatti i contatti tra i giallorossi e la Juventus per l’argentino, anche se non si è ancora arrivati all'intesa definitiva. La Roma continua a lavorare per l’attaccante considerando l’accordo che ha con il giocatore. Soulé, infatti, ha manifestato alla Juventus la sua volontà di voler restare in Italia (rifiutando, dunque, la proposta del Leicester). L'ultima offerta dei giallorossi è di 26 milioni di euro più 4 di bonus. I bianconeri però chiedono 30 milioni certi, con bonus facilmente raggiungibili. Le parti, proprio per questo, sono al lavoro per cercare l'intesa. L’argentino, dunque, con il possibile passaggio alla Roma, resterebbe in Serie A, campionato nel quale la scorsa annata ha giocato con la maglia del Frosinone. Per Soulé 36 partite all'appello con ben 11 gol e 3 assist realizzati. In Coppa Italia, invece, sono 3 le presenze senza gol.